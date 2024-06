Am 21. Juni stehen die Kicker von Aufbau Eisleben einer Vertretung des Halleschen FC gegenüber. Für die Gäste aus der Saalestadt ist es die erste Station ihrer Sommertour und das erste Spiel in Vorbereitung auf die neue Saison.

EislebenMZ. - Im Fußball geht es oft sehr schnell. Nicht nur auf dem Rasen. So zum Beispiel war die Stimmungslage bei den Fußballern von Aufbau Eisleben noch vor einigen Wochen nach dem frühzeitig feststehenden Abstieg aus der Kreisoberliga Mansfeld-Südharz ganz tief im Keller.

Das sieht jetzt ganz anders aus. Die Kicker aus Helfta freuen sich riesig auf einen ganz besonderen Höhepunkt. Am Freitagabend (ab 18.30 Uhr) tritt der Kreisligist nämlich in einem Freundschaftsspiel gegen die Regionalliga-Vertretung des Halleschen FC an.

„Das ist natürlich eine große Sache“

„Wir haben uns vor ein paar Wochen einfach mal so um so ein Spiel gegen den HFC beworben. Damit, dass es was wird, hat keiner so richtig gerechnet. Dann war Toni Lindenhahn vom HFC hier, hat sich alles angeschaut und uns den Termin genannt“, so Patrick Tautrim.

Dann fügt der Fußball-Chef von Aufbau Eisleben hinzu: „Das ist natürlich eine große Sache. Wann hat man schon mal die Chance, gegen den HFC zu spielen? Die Mannschaft, der ganze Verein, freuen sich darauf, sich präsentieren zu können.“

Die Vorbereitungen auf das HFC-Spiel sind dabei natürlich längst angelaufen. „Es gehört schon ein bisschen was dazu, so ein Spiel auf die Beine zu stellen. Aber ich denke, wir kriegen das hin“, so Tautrim weiter.

Eintrittskarten gibt es am Spieltag

Bereits klar ist, dass es Eintrittskarten für das Duell zwischen dem gastgebenden Kreisoberligisten und der Regionalliga-Elf aus der Saalestadt nur am Spieltag gibt. „Es werden am Freitag an drei Kassen Karten verkauft. Die Kassen sind an den Eingängen in der Hauptstraße, dem Windmühlenweg und der Ludwig-Jahn-Straße“, so Tautrim. Und weiter: „Wir bitten die Fans um eine frühe Anreise, da wir mit einem großen Ansturm rechen. Wir würden uns freuen, viele Fußballfans bei uns begrüßen zu dürfen.“

Dabei ist sich Patrick Tautrim sicher, „dass der ein oder andere Besucher garantiert mächtig staunen wird, wenn er sieht, was wir hier für ein tolles Sportgelände haben“.

Das Freundschaftsspiel gegen den HFC ist natürlich der Höhepunkt des Sportfestes von Aufbau, das auch am Sonnabend und Sonntag einige Attraktionen bereithält. So kommt es am Sonnabend ab 14 Uhr zum Eisleber Stadt-Derby zwischen Aufbau und dem Landesklasse-Team vom MSV.

Bereits ab 10 Uhr geht es am Sonnabend auf der Kegelbahn um den „Pokal des Bürgermeisters“. Am Sonntagnachmittag stehen sich Aufbau Eisleben II und die Elf von Eintracht Lüttchendorf II ab 14 Uhr in einem Freundschaftsspiel gegenüber.