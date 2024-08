Die Sanierung des Sommerweges in Helbra ist abgeschlossen. Die Baumaßnahme hat die Gemeinde Helbra mit Fördermitteln realisiert.

Sommerweg in Helbra ist wieder für Spaziergänger und Radfahrer zugänglich

Helbra/MZ. - Der Sommerweg in Helbra ist von Radfahrern wieder durchgehend befahrbar – auch Fußgänger können dort wieder entlang laufen. Die Sanierungsarbeiten auf dem Verbindungsstück, das nach Benndorf führt, sind abgeschlossen.

Fördermittel fließen für Sanierung des Sommerweges

Nach den Worten von Lars Hesse, Bauamtschef in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, wurde der alte Asphalt zum Teil gefräst. Auf einer Länge von 680 Metern wurde anschließend eine neue, 2,50 Meter breite Asphaltdecke aufgetragen. Neue Bankette wurden während der Arbeiten auch errichtet.

Rund 93.000 Euro kostete die Sanierung des Sommerweges in Helbra. „Die Baumaßnahme hat die Gemeinde Helbra zu 95 Prozent mit Fördermitteln vom Land und Bund finanziert“, sagt Hesse. Die Verbindung auf dem Territorium von Benndorf war bereits vor einiger Zeit in Ordnung gebracht worden. Mit der Freigabe des Sommerweges in Helbra kann dieser Bereich wieder uneingeschränkt genutzt werden.

Die Sanierung bildete den Abschluss eines umfangreichen Projektes. Zuvor war die Sommerwegbrücke modernisiert worden. Im März dieses Jahres war sie nach knapp einjähriger Planungs- und Bauzeit übergeben worden.

Instandsetzungsmaßnahmen an der Sommerwegbrücke

Das unter Denkmalschutz stehende Bauwerk wurde mit Hilfe von Bundesmitteln saniert. Rund 700.000 Euro mussten in die Instandsetzungsarbeiten gesteckt werden. Eine technische Überprüfung des Bauwerkes hatte sanierungs- und reparaturbedürftige Schwachstellen an der Brücke zutage gefördert.

So mussten schließlich die Widerlager im Unterbau instand gesetzt werden. Die Stahlkonstruktion wurde verstärkt und der komplette Überbau neu konserviert. Während der Instandsetzung wurde auch der Boden der Brücke mit einem speziellen Kunststoffboden ausgestattet.

Auf der Brücke fuhr früher die elektrische Kleinbahn. Um das Jahr 1922 war dann auf dem damaligen Straßenbahndamm der Sommerweg zum Rad- und Gehweg umgebaut worden.