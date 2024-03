Hunderte Briefe trafen wieder in Osterhausen (Lutherstadt Eisleben) ein. Was das Team des Osterhasenpostamtes in diesem Jahr am meisten bewegt hat.

Osterhausen/MZ. - Von wegen, nur der Weihnachtsmann bekommt Post von den Kindern. Auch dem Osterhasen schreiben die Mädchen und Jungen seit Jahren regelmäßig Briefe und adressieren sie an die Kita „Gänseblümchen“ in Osterhausen.

Kita-Team hilft beim Beantworten der Osterpost

Beim Beantworten der vielen, vielen Osterpost – fast 400 Briefe waren es in diesem Jahr – ist das Erzieherteam der Kita dem Osterhasen behilflich, der sonst allein den ganzen Berg an Briefen gar nicht allein beantworten könnte. Sogar eine Übersetzerin hat er im Osterpost-Team, denn in diesem Jahr kam beispielsweise auch Post aus Taiwan in Osterhausen an. Natürlich schrieben die Kinder in ihrer Landessprache und in Englisch.

Ganze Kita-Gruppen schreiben dem Osterhasen

„Noch sind eine ganze Menge Briefe zu versenden, damit sie auch noch Ostern ankommen“, weiß Kita-Leiterin Diana Hoffmann. „Das wird den Osterhasen schon noch eine Menge Arbeit kosten.“ Aber diese Arbeit mache auch eine Riesenfreude. Da äußern natürlich Kinder ihre Osterwünsche nach einem kleinen Spielzeug beispielsweise. „Aber es schreiben auch ganze Kita-Gruppen an den Osterhasen und senden ihm ihre Basteleien.“

Auch ältere Menschen wünschen sich einen Gruß vom Osterhasen

Neben Kindern sind es aber auch Großeltern, die dem Osterhasen schreiben und um einen lieben Gruß für sich oder eine andere geliebte Person bitten, sagt Hoffmann, die in diesem Jahr von einer Zuschrift ganz besonders bewegt war. Dabei handelte es sich nicht nur um einen Brief, sondern um ein Päckchen, das von einer 81-Jährigen aus Magdeburg an den Osterhasen in Osterhausen adressiert wurde. „Die Frau sendete uns ein altes Märchenbuch aus ihrer Kindheit, dass sie unbedingt in guten Händen wissen wollte“, berichtet Diana Hoffmann. „Ihre Eltern haben ihr aus dem Buch vorgelesen und sie später dann ihren Kindern. Und nun werden wir unseren Kita-Kindern daraus vorlesen“, sagte sie. Das wird der Osterhase mit Sicherheit gutheißen.

Langohr aus Osterhausen hat Sorgen

Ein paar Sorgen plagen das Osterhäuser Langohr aber doch noch: Woher nur die vielen Briefmarken bekommen, um den Kindern aus aller Welt zu antworten? „Viele Briefeschreiber fügten Briefmarken für die Rückantwort bei. Und der Osterhase hat auch einige Spenden bekommen, die dabei helfen, die Briefe und das Porto zu bezahlen. Dafür ist er riesig dankbar“, sagt Diana Hoffmann.

Druck der neuen Osterbriefe muss finanziert werden

Allerdings braucht das kleine Osterpostamt in Osterhausen dringend weitere Unterstützung, um den Druck der neuen Osterbriefe zu bezahlen. „Das wird sonst sehr knapp im nächsten Jahr“, sagt die Kita-Chefin und hofft, dass sich auch in diesem Fall Helfer finden werden, die den Osterhasen unterstützen.