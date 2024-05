Massive Schäden an der Dachkonstruktion der Ahlsdorfer Kirche St. Martin werden von Handwerkern in diesen Wochen beseitigt. Und das vielleicht noch gerade rechtzeitig.

So dringend war die Reparatur am Dach der Ahlsdorfer Kirche St. Martin

Ahlsdorf/MZ. - Das wäre nicht mehr lange gut gegangen, da ist sich Pfarrer Steffen Richter sicher. Die Sanierungsarbeiten an der evangelischen Kirche St. Martin in Ahlsdorf duldeten keinen Aufschub mehr. Die Holzschäden an Teilen der Dachkonstruktion waren ihm zufolge dramatisch und mussten behoben werden. „Sonst wäre das Dach bald auf die Nordostseite gekippt“, so Richter.