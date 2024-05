Ein Kind wird in Helbra von einem Lkw erfasst und schwer verletzt. Es musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Halle geflogen werden.

Schwerer Unfall in Helbra: Neunjähriges Mädchen mit Fahrrad von Lkw erfasst

Der Unfall ereignete sich an der Ecke Siebigeröder/Neue Straße in Helbra.

Helbra/MZ. - Ein neunjähriges Mädchen ist bei einem Unfall am Donnerstag gegen 15.20 Uhr in Helbra schwer verletzt worden. Das Kind sei in der Neuen Straße mit einem Fahrrad unterwegs gewesen, teilte Steffi Schwan, Sprecherin des Polizeireviers Mansfeld-Südharz, auf MZ-Anfrage mit.

An der Einmündung zur Siebigeröder Straße sei das Mädchen von einem Lkw erfasst worden, der die Siebigeröder Straße befuhr. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des Kindes forderten die Rettungskräfte einen Hubschrauber an, der es in ein Krankenhaus nach Halle brachte.

Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls seien noch unklar, so die Polizeisprecherin weiter. Zur Untersuchung des Unfallorts musste die Siebigeröder Straße längere Zeit gesperrt werden. Die Einsatzkräfte sicherten außerdem die Landung des Rettungshubschraubers auf dem Sportplatz am Pfarrholz ab.