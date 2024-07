Die Sekundarschule Röblingen geht seit 2015 in jeden Sommerferien ins Zeltlager an den Süßen See. Initiator der Aktion ist der Schulsozialarbeiter, dessen Stelle es bald nicht mehr gibt.

Zeltlager am Süßen See

Baden und mit dem SUP über den See paddeln: Das gehört einfach dazu bei einem Feriencamp.

Seeburg/MZ. - Das Feriencamp der Sekundarschule Röblingen am Süßen See bei Seeburg hat sich seit 2015 zu einer festen Institution entwickelt. „Manche, die in der fünften Klasse zum ersten Mal mit dabei waren, sind heute hier als Teamer im Einsatz“, berichtet Schulsozialarbeiter Johann Peter Hahmann, der die Organisation des Zeltlagers verantwortet. Mit seinem Geschick und Engagement sorgt er dafür, dass viele Schüler Jahr für Jahr gerne für eine Ferienwoche an den idyllischen Süßen See zurückkehren.