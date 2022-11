Bei einer Schlägerei in Eisleben ist am Montagabend ein Mann schwer verletzt worden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen.

Eisleben - Bei einer Schlägerei an einem Einkaufsmarkt in der Halleschen Straße in Eisleben ist am Montagabend gegen 19.10 Uhr ein 40-Jähriger offenbar schwer im Gesicht verletzt worden. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen, wo er behandelt wird.