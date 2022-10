Scheitert Sanierungsmaßnahme in der Turnhalle Polleben?

Blick auf die ehemalige Schule (rechts) und die Turnhalle (linker Bildrand) in Polleben.

Polleben - Anfang kommenden Jahres steht in Polleben ein „halbrundes“ Jubiläum an: Vor 45 Jahren, am 28. Januar 1978, ist die neugebaute Friedrich-Ludwig-Jahn-Turnhalle eingeweiht worden. Bereits zum 40-jährigen Bestehen der Halle hatten die Polleber ein Projekt ins Auge gefasst, das seitdem immer dringlicher geworden ist: die Sanierung der Sanitäranlagen.