Am Samstag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheiben von mehreren in Eisleben geparkten Autos ein. Unter anderem wurden Taschen gestohlen.

Scheiben an mehreren Autos in Eisleben eingeschlagen

Die Polizei war nach mehreren Einbüchen in Pkw in Eisleben im Einsatz.

Eisleben/MZ/bth - Am Samstag mussten mehrere Fahrzeugbesitzer in der Lutherstadt Eisleben feststellen, dass in der Nacht von Freitag zu Samstag an ihren Autos Scheiben zerschlagen wurden. Aus einigen Pkw wurden Geldbörsen oder Taschen gestohlen. Die betroffenen Fahrzeuge parkten in der Schillerstraße, Bergmannsallee und der Karl-Straße. Bislang sind der Polizei sechs Fälle bekanntgeworden. Anzeigen wurden aufgenommen.