Schaltet Anbieter das Internet in Röblingen in der Nacht ab?

Zwischen ein Uhr nachts und sieben Uhr morgens, so beobachtet ein Röblinger, hat er keinen Zugang zum 2G-Netz seines Anbieters. Warum?

Symbolfoto - Ein Röblinger hat in der Nacht keinen Internetzugang.

Röblingen/MZ - Es wäre vielleicht nicht aufgefallen, würden die Eltern von Carsten Pütsch nicht morgens immer Alexa benutzen. „Vor 7 Uhr morgens ging sie nicht an“, sagt Pütsch. Seit zwei Monaten beobachtet der Röblinger eine dauerhafte Abschaltung des 2G-Netzes in der Nacht, und das zu festen Zeiten. „Das Problem besteht darin, dass die LTE-Zelle in Amsdorf, die am Schornstein des Romonta-Werkes angebracht ist, von ein Uhr nachts bis sieben Uhr morgens nicht erreichbar ist.“