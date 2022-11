Erfolgreich im Rollstuhl-Tischtennis Sandra Mikolaschek aus Wimmelburg heimst Gold zur Weltmeisterschaft in Spanien ein

Sportlerin Sandra Mikolaschek wird in ihrer alten Heimat Wimmelburg erwartet. Die junge Frau holte einen Weltmeistertitel im Rollstuhl-Tischtennis in Spanien. Was in ihrem Gepäck nicht fehlen wird.