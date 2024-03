Die diesjährige Fahrsaison der Wipperliese soll pünklicht am Karfreitag starten und natürlich soll dann auch der Osterhase mit an Bord sein.

Saisonstart pünktlich an Ostern: Osterhase fährt mit der Wipperliese

Benndorf/MZ. - Die Wipperliese bereitet sich auf den Saisonstart in diesem Jahr vor: Pünktlich zu Ostern – am Karfreitag, 29. März – startet der Betreiber, die Cargo Logistik Rail Service GmbH, im Wippertal in die neue Fahrzeit.

Oserhase mit Überraschung im Korb

Einer Pressemitteilung zufolge besteht für Ausflügler aus diesem Anlass unter anderem die Möglichkeit, den Wipperia Funpark oder die Parkeisenbahn Vatterode mit der Wipperliese „zu erfahren“.

Die Betreiber der Bahn laden zu einer Fahrt durch den Rammelburger Tunnel und auf dem Hasselbach-Viadukt ein. Die Fahrgäste haben Gelegenheit, die Flora und Fauna des Wippertals zu genießen und „zahlreiche wildromantische Wanderwege entlang der Strecke“ zu erkunden.

Sehenswürdigkeiten wie das Mansfelder Schloss, das Schloss Rammelburg und die Talsperre Wippra können nach Informationen des Eisenbahnunternehmens aus Möser dabei auch entdeckt werden. Laut Veranstalter wird Meister Langohr am Ostersonntag die Fahrgäste der Wipperliese begleiten. Der Osterhase hat für sie viele kleine Überraschungen in seinem Korb.

Reise in historischem Reisezugwagen der Mansfelder Bergwerksbahn

Eine Tour mit der Wipperliese lässt sich für Besucher „samstags auch gut verbinden mit einer Reise durch die Zeit in historischen Reisezugwagen der Mansfelder Bergwerksbahn“, wird weiter mitgeteilt. Beide Bahnen würden am Bahnhof Klostermansfeld in Benndorf zu ihren Reisen starten.

Mit dem Startschuss zu Ostern wird die Wipperliese auch in diesem Jahr wie gewohnt bis Ende Oktober im Mansfelder Land unterwegs sein. Der Zug fährt „an allen Wochenenden, Feiertagen und jeden Mittwoch“. An Wochenenden und Feiertagen verkehren dem Bahnbetreiber zufolge fünf Zugpaare, und mittwochs sind es vier Zugpaare.

Weitere detaillierte Informationen zum Fahrplan, über die Angebote an Fahrtagen und die verschiedenen Fahrpreise in dieser Saison sind für Interessenten ab sofort auf der Internetseite der Wipperliese unter www.wipperliese.de zu finden.

Telefonischer Kontakt zur Wipperliese ist möglich unter der Rufnummer 03 92 22/63 99 99.