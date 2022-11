Romonta Amsdorf tritt am Freitagabend zur Auswärtspartie unter Flutlicht in Dölau an

Romonta Amsdorf hat ein ehrgeiziges Ziel: Die Mannschaft will in Dölau punkten. Zwei wichtige Spieler werden jedoch fehlen.

David Tretropp will in Dölau das Amsdorfer Tor sauber halten.

Amsdorf/MZ - Christian Bölke ist dabei. Natürlich verfolgt der 39-Jährige die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar genau. Schließlich ist er ja Fußballer aus Leidenschaft. Ebenso klar ist, das Bölke sich das Duell zwischen Japan und Deutschland (2:1) angesehen hat und dabei als ehemaliger Oberliga-Torhüter ein besonderes Auge auf Manuel Neuer geworfen hat.

„Ich habe mich nach dem Spiel mit unserem Torwart David Tretropp unterhalten. Wir waren beide der Meinung, dass Neuer beim ersten und vor allem auch beim zweiten Gegentor nicht gut aussieht“, sagt Bölke und fügt mit Blick auf das „Gesamtpaket“ Weltmeisterschaft hinzu: „Ich schaue so viel ich kann. Aber für mich dreht sich zu viel um das ganze Drumherum, dafür zu wenig um den Fußball.“

Unter Flutlicht in Dölau

Am Freitagabend bleibt der Platz von Christian Bölke vor dem Fernsehgerät aber leer. Dann steht er auf dem Platz, die von ihm trainierte Verbandsliga-Elf von Romonta Amsdorf tritt zum Kampf um Punkte bei Blau-Weiß Dölau an. Und das mit einem ehrgeizigen Ziel.

„Wir wollen in Dölau gewinnen. Und wir wollen auch die darauf folgenden zwei Spiele gegen Bernburg und in Barleben gewinnen. Ohne überheblich wirken zu wollen, sage ich: Das sind drei Mannschaften, die wir schlagen können. Mindestens sieben Punkte aus den drei Spielen sind unser Anspruch. Die können wir holen, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir wollen vielleicht auch mal nicht schön, dafür aber erfolgreich spielen. Gelingt uns das, können wir ruhig in die Winterpause gehen.“

Wichtiges Duo fehlt

Allerdings muss Bölke am Freitagabend in Dölau auf zwei Routiniers verzichten. Mannschaftskapitän Alexander Gründler fehlt verletzt, Abwehr-Organisator Tom Butzmann fehlt nach der Gelb-Roten Karte im zurückliegenden Spiel bei Fortuna Magdeburg gesperrt.

Dafür kann Bölke mit einem neuen, alten Spieler planen. Marcus Paulick ist von seinem USA-Aufenthalt zurückgekehrt und steht dem Amsdorfer Team nun wieder zur Verfügung.