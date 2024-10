Firmen und Vereine, die eine Weihnachtsfeier in einer Gaststätte planen, sollten mit der Reservierung nicht mehr lange warten. Die MZ hat sich bei einigen Gastwirten umgehört.

Restaurants in MSH sind im Advent schon gut gebucht

Private Weihnachtsfeiern in Mansfeld-Südharz

Mit Terminen für private Weihnachtsfeiern wird es in MSH in vielen Restaurants schon eng.

Eisleben/Sangerhausen/MZ. - Diese Woche kündigt sich ein schöner, goldener Oktober an und verdeckt damit, dass in etwas mehr als zwei Monaten schon Weihnachten ist. Im Landkreis laufen deshalb bereits jetzt schon in den Restaurants die Vorbereitungen – und teilweise die Telefonleitungen heiß. Bei Peter Miosge, Inhaber des Gasthauses „Zur Sonne“ im Mansfelder Ortsteil Friesdorf, ist das Bestellbuch für die Advents- und Weihnachtszeit schon gut gefüllt. „An den beiden Weihnachtsfeiertagen sind wir seit langem komplett ausgebucht“, sagt Miosge.