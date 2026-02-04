Auf der ehemaligen Krughütte gibt es bereits einen der größten Solarparks in der Region. Eine noch unbebaute Fläche soll nun ebenfalls zur Energieerzeugung genutzt werden.

Auf der Krughütte soll eine Freiflächen-Photovoltaikanlage errichtet werden.

Eisleben/MZ/JM - Mit mehr als 120.000 Modulen gehört der 2012 errichtete Solarpark auf der ehemaligen Krughütte zwischen Eisleben und Wimmelburg zu den größten Photovoltaikanlagen in der Region. Eine bislang unbebaute Fläche auf dem Gelände soll künftig ebenfalls für die Erzeugung von Solarenergie genutzt werden.