Zwischen Gerbstedt und Friedeburg stürzt ein Radfahrer nach der Kollision mit dem Hütehund eines Schäfers. In einem Zivilverfahren geht es nun um Schadensersatz und Schmerzensgeld.

Zivilprozess am Amtsgericht Eisleben

Der Fall wird am Amtsgericht Eisleben verhandelt.

Eisleben/Gerbstedt/MZ - Nicht immer, wenn vor dem Amtsgericht Eisleben verhandelt wird, geht es um eine Straftat. So wie jetzt in einem Zivilverfahren um einen Unfall, der sich an einem Juli-Nachmittag im Jahr 2020 auf der Landesstraße zwischen Gerbstedt und Friedeburg ereignet hat.