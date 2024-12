Generalprobe am Eisleber Theater Publikum durfte bei der Komödie „Kalter, weißer Mann“ einen Blick hinter die Kulissen werfen

Die Komödie „Kalter, weißer Mann“ gewährte in einer öffentlichen Generalprobe Einblicke in den Schaffensprozess am Theater. Hier wurden noch letzte Fragen vor der Premiere beantwortet.