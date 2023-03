DB Netz AG investiert Millionen Projektplaner der Bahn stellen Entwürfe für die Modernisierung des Eisleber Bahnhofs vor

Rund 40 Millionen Euro sollen in den nächsten Jahren in den Umbau und die Modernisierung der Eisleber Bahnhofsanlagen investiert werden. So sehen die Entwürfe der Projektplaner aus.