Drei Männer wurden in Eisleben bei einem Einbruch ertappt.

Polizei kann Einbrecher in Eisleben auf frischer Tat stellen

Symbolfoto - Drei Männer wurden in Eisleben bei einem Einbruch ertappt.

Eisleben/MZ. - Aufgrund eines Hinweises von Zeugen ist es der Polizei in der Nacht auf Montag gelungen, drei junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren bei einem Einbruch in ein Wohnmobil, welches in der Torgartenstraße abgestellt war, zu stellen. Derzeit gibt es noch keine Angaben zum möglichen Diebesgut.

Montagmorgen wurde zudem ein Einbruch in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis und Beschädigungen an einem Fenster einer nahen Apotheke festgestellt. Da die Tatorte in unmittelbarer Nähe zueinander liegen, wird nun ein Zusammenhang zwischen den Straftaten überprüft.