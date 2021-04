Polizei in Eisleben registriert 50 Verstöße in nur zwei Stunden

Anwohner Uwe Vogeler zeigt das viele Verkehrsteilnehmer die als Umleitungstrecke in der Luisenstraße in Helfta als Einbahnstraße ignorieren. Foto: Lukaschek

Eisleben - Uwe Vogeler ist sauer. Seit in der Halleschen Straße gebaut wird, geht es in der Eisleber Luisenstraße drunter und drüber. Und eigentlich wäre das gar nicht nötig, wenn, ja wenn sich alle Autofahrer an Recht und Gesetz halten würden. „Tun sie aber nicht“, sagt Vogeler, denn dann würden sie nicht die Einbahnstraßen entgegengesetzt entlangfahren und Durchfahrtverboten-Schilder ignorieren.

Fünf Grundstücke in der Halleschen Straße werden aktuell im Auftrag des Abwasserzweckverbandes Eisleben-Süßer See an die zentrale Entsorgung angebunden. Immerhin 150.000 Euro werden hier investiert. Die Baumaßnahme begann nach Ostern und wird noch bis zum 21. Mai andauern, ist vom AZV-Geschäftsführer Andreas Gimpel zu erfahren. Damit die Bagger der Lauchaer Baufirma nicht ständig ihre Arbeit unterbrechen und Rücksicht auf fließenden Verkehr nehmen müssen, wurde das Teilstück der L 151 für die Zeit der Baumaßnahme voll gesperrt. „Die Straßenverkehrsbehörde Sangerhausen hat eine Umleitungsstrecke über das Gewerbegebiet festgelegt.“ Der Verkehr aus Richtung Halle wird in Höhe des ehemaligen „Sax“ in Richtung Gewerbegebiet umgeleitet.

Polizei führt verstärkt Kontrollen in Helfta durch

Wenn er oder sie sich denn an die Beschilderung hält. „Das tun aber eben eine ganze Reihe Kraftfahrer nicht“, sagt Anwohner Vogeler. Vor allem Ortskundige versuchen sich durch Helfta zu schlängeln, um vermeintlich ein paar Meter oder Sekunden zu sparen. Dabei müssen sie durch die Luisenstraße. Was eigentlich so nicht funktioniert, denn die Eisleber Stadtverwaltung hat die Luisenstraße zur Einbahnstraße erklärt. „Offenbar gilt das aber für einige Kraftfahrer nicht. Die fahren eben einfach die Einbahnstraße entgegengesetzt.“ Ob das Einbahnstraßenschild aus Versehen ignoriert wird, weil man eben immer die Luisenstraße entlang gefahren ist oder mit purer Absicht, dazu will sich Stadtpressesprecher Maik Knothe nicht festlegen. „Als Stadt haben wir erstmal das getan, was möglich war, um im Interesse der Anwohner auf den Verkehrsstrom in Helfta Einfluss zu nehmen. Wir können aber nicht im fließenden Verkehr kontrollieren. Das obliegt allein der Polizei.“

Und seit Dienstag kontrolliert die Polizei an dieser Stelle verschärft, war von Polizeisprecherin Steffi Schwan zu erfahren. Am Mittwoch beispielsweise sei die Polizei mehrfach vor Ort gewesen. Binnen zweier Stunden waren es 50 Fahrzeugführer gewesen, die versuchten, die Einbahnstraße entgegengesetzt zu befahren, um so die offizielle Umleitung nicht befahren zu müssen. „Wir beobachten schon länger, dass die Akzeptanz von Umleitungen und Sperrschildern abgenommen hat“, so die Polizeisprecherin. Das sei nicht nur in Eisleben der Fall, sondern generell ein Problem. Anwohner Vogeler indes freut sich, wenn er die Streifenwagen sieht. „Mittlerweile habe ich gesehen, dass die Fahrer nicht mehr nur ermahnt und zum Umdrehen aufgefordert werden, sondern sie werden auch zur Kasse gebeten. Vielleicht schreckt das ja ab.“ Er hofft nun, dass es in der Luisenstraße wieder beschaulicher zugehen wird. (mz/Beate Thomashausen)