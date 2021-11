Eisleben/MZ - Am Donnerstag sind in Eisleben zwei Ladendiebe auf frischer Tat ertappt worden. Zeugen hatten die 21 und 26 Jahre alten Täter beobachtet, als sie in einem Supermarkt in der Halleschen Straße Waren im Wert von rund 200 Euro in ihren Rucksäcken und der Oberbekleidung verstauten. Unter dem sichergestellten Diebesgut fanden sich unter anderem Babynahrung und Kosmetik, so die Polizei.