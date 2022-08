Personalhilfe für Helbraer Bücherei in Aussicht

In der Verwaltung in Helbra gingen Bewerbungen ein.

Helbra/MZ - Aus Personalgründen hat die Bücherei in Helbra zuletzt nur noch einmal in der Woche geöffnet, und zwar immer mittwochs. Es war deshalb sogar fraglich, ob sich Besucher in der Einrichtung künftig überhaupt noch ihre Lektüre ausleihen können. Nun hat Claudia Renner, Amtsleiterin in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra, gute Nachrichten. „Wir haben die Chance, dass wir die Öffnungszeiten sogar erweitern können“, sagt sie gegenüber der MZ.