Kommunalpolitik Parkgebühren und hybride Sitzungen - Darüber hat der Gemeinderat im Seegebiet Mansfelder Land diskutiert

Mit hybriden Sitzungen können sich die Gemeinderäte im Seegebiet Mansfelder Land noch nicht anfreunden. Was sonst noch in der Festscheune in Röblingen auf der Tagesordnung stand.