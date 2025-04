Familienbetrieb in der dritten Generation Papagei Coco ist das Maskottchen der Augsdorfer Gärtnerei

Zwei, die mit Leib und Seele gärtnern, sind Guido Zahn und seine Schwester Corinna Breitenbach. Sie führen den Familienbetrieb in Augsdorf seit 35 Jahren. Was ihren Betrieb so besonders macht.