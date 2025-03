Handy-Diskussion in Hessen „Panik und Tränen“ - Warum Handys an manchen Schulen in Mansfeld-Südharz verboten sind

Während etwa in Hessen derzeit über ein landesweites Handyverbot an Schulen diskutiert wird, ist das an manchen Schulen in Mansfeld-Südharz bereits Realität. Welche Erfahrungen man in Sangerhausen, Eisleben und Röblingen macht.