Wahl im Seegebiet: Olaf Vandrey aus Lüttchendorf tritt als parteiloser Kandidat zur Bürgermeisterwahl an. Er möchte seine praktischen Erfahrungen in das Amt einbringen.

Der Lüttchendorfer Olaf Vandrey betreibt einen Tretbootverleih am Nordufer des Süßen Sees.

Lüttchendorf/MZ. - „Ich verspreche nichts und versuche alles!“ – mit diesem Spruch wirbt Olaf Vandrey auf seinen Wahlplakaten um Stimmen bei der Bürgermeisterwahl im Seegebiet Mansfelder Land. Der 57-jährige Lüttchendorfer tritt als parteiloser Kandidat an. Dass er bisher noch nicht in der Kommunalpolitik tätig gewesen ist, sieht er nicht als Manko an.