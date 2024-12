Spielplatz in der Eisleber Mühlgasse: Mehr als 40.000 Euro in neue Spielgeräte investiert.

Neuer Spielplatz in Eisleben

Jetzt ist am Mühlplatz in Eisleben ein neuer Spielplatz eingeweiht worden. Bürgermeister Carsten Staub (pareilos) betätigte sich als Nikolaus.

Eisleben/MZ - Pünktlich zum Nikolaus sind die Kinder rund um den Mühlplatz in Eisleben beschenkt worden. Und zwar mit einem neuen Spielplatz, der durch Bürgermeister Carsten Staub (parteilos) eröffnet wurde. Auf gut 100 Quadratmeter können sich die Kleinen ab sofort an Doppelschaukel, Doppelwippe, einer Spielkombination mit Rutsche und Kletterturm und einem Drehspiel austoben, was auch sofort probiert wurde. Finanziert wurde der Spielplatz mit Spenden der Sparkasse Mansfeld-Südharz, der ÖSA und mit Eigenmitteln der Lutherstadt Eisleben. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 42.813,85 Euro, teilt Stadtsprecher Maik Knothe mit.