Bei klirrend kalten Temperaturen sind am Sonntag am Süßen See etwa 50 Teilnehmer in das eiskalte Wasser gestiegen. Zuvor musste jedoch eine sechs Zentimeter dicke Eisschicht entfernt werden. Mehr dazu im Video.

Mit Mütze und Kostüm: Beim Naujahrsschwimmen am Süßen See sind am Sonntag rund 50 Teilnehmer in das eisige Wasser gestiegen.

Seeburg/Eisleben - 50 Wagemutige im Kostüm oder einfach nur im Badeanzug haben am Sonntag den Weg in das eiskalte Wasser des Süßen Sees gewagt.

Bei herrlichem Winterwetter kamen auch zahlreiche Besucher zum mittlerweile achten Neujahrsschwimmen bei Seeburg. Organisiert und abgesichert wurde die Veranstaltung durch die Ortsgruppe Eisleben/Mansfelder Seekreis der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG).

Bevor es in das kalte Nass ging, musste allerdings erst einmal der See vom Eis befreit werden. Denn der Frost der letzten Tage hatte eine sechs Zentimeter dicke Eisschicht auf die Oberfläche gezaubert. Nachdem die Badestelle endlich frei gemacht war, durften die Teilnehmer endlich den Sprung wagen.

Damit es den Zuschauern bei den ohnehin eisigen Temperaturen nicht noch kälter wird, wurden heißer Tee, Glühwein und Bratwurst angeboten und trugen zur gelungenen Veranstaltung bei.