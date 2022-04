Neue Kita-App kommt in Wimmelburg gut an

Wimmelburg/MZ - Die zweimonatige Testphase lief überzeugend: Die „KiKom Kita App“ ist neuerdings wichtiges Kommunikationsmittel zwischen den Mitarbeitern der Wimmelburger Kindertagesstätte „Kinderland am Friedrichsberg“ und den Eltern der Mädchen und Jungen, die in diesem Haus betreut werden. Die Einrichtung dürfte die erste in der Region sein, die diese digitale Form nutzt. Auf jeden Fall kommt sie in der Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra erstmals zum Einsatz.