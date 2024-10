Zwei Autos stoßen Sonntagnacht auf der A 38 kurz vor der Anschlussstelle Eisleben zusammen. Ein Pkw wird in die Leitplanke geschleudert und fängt Feuer. Die Fahrerin kann sich aus dem Auto retten.

Nach Zusammenstoß: Auto gerät auf der A 38 kurz vor Eisleben in Brand

Eisleben/MZ. - Zwei Pkw sind auf der A 38 vor der Anschlussstelle Eisleben in Richtung Göttingen zusammengeprallt. Bei dem Unfall, der sich Sonntagnacht gegen 1.20 Uhr ereignete, wurde ein Auto in die Leitplanke geschleudert und geriet in Brand.

Nach Angaben der Polizei konnte sich die 27-jährige Fahrerin aus dem Wagen retten. Sie sei alkoholisiert gewesen und habe möglicherweise unter Drogen gestanden. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Der 35 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht.

Der Sachschaden auf der Autobahn wird mit rund 50.000 Euro beziffert: 20 Schutzplankensegmente und eine Betonplatte der Fahrbahn wurden beschädigt. Die Richtungsfahrbahn Göttingen musste wegen einer Ölspur für vier Stunden gesperrt werden. Feuerwehren aus Obhausen, Esperstedt und Querfurt waren vor Ort.