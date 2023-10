Gotteshaus, kultureller Veranstaltungsort, authentische Lutherstätte: Die Eisleber St.-Andreas-Kirche ist nach umfangreicher Sanierung wiedereröffnet worden. Warum es so lange gedauert hat.

Architekt Jan Schwesinger (rechts) übergab den Kirchenschlüssel an Pfarrerin Iris Hellmich und Pfarrer Heiner Urmoneit.

Eisleben/MZ. - Es sei ein bisschen wie Weihnachten gewesen, sagte Pfarrer Heiner Urmoneit. „Man steht vor der verschlossenen Weihnachtsstube und weiß nur, dass drinnen etwas passiert.“ So wachse die Neugier immer mehr. Am Freitag konnte Urmoneit nun zahlreiche Gäste zur „Bescherung“, um im Weihnachtsbild zu bleiben, begrüßen. Nach mehr als dreijähriger Sanierung ist die Eisleber St.-Andreas-Kirche wiedereröffnet worden. „Endlich“, wie in den Gruß- und Dankworten immer wieder betont wurde.