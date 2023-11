Nach einem Brandanschlag auf die Sparkassen-Filiale in Klostermansfeld stand den Kunden keine Selbstbedienungstechnik mehr zur Verfügung. Das ändert sich jetzt.

Nach Brandanschlag auf die Sparkassen-Filiale - Kunden in Klostermansfeld bekommen Pavillon

Klostermansfeld/MZ. - Die Spuren der heftigen Detonation an der Sparkassenfiliale in Klostermansfeld sind rund anderthalb Jahre später noch zu sehen: Das beschädigte Gebäude wurde zwar baulich gesichert, ist aber immer noch geschlossen. Dafür gibt es jetzt einen großen Fortschritt vor dem Haus zu verzeichnen. Am Montagvormittag wurde ein barrierefreier Selbstbedienungspavillon für Kunden eröffnet.