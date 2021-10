Motorradfahrer nach Unfall in Wolferode schwer verletzt

Wolferode/MZ - Schwer verletzt wurde ein 52 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Unfall am Donnerstag kurz nach 17 Uhr im Eisleber Ortsteil Wolferode. In der Eislebener Chaussee stieß der Kradfahrer mit einem Pkw zusammen. Wie von der Polizei zu erfahren war, sei der Motorradfahrer in Richtung Bornstedt unterwegs gewesen. Der Pkw wollte aus der Waldstraße auf die Eislebener Chaussee auffahren. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten 52-Jährigen in ein Krankenhaus.