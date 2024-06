Eisleben/MZ. - Am Wochenende hat die Polizei an einem Schnellrestaurant in Eisleben ein Motorrad festgestellt, welches kein amtliches Kennzeichen besitzt und bereits mehrfach rund um die Lutherstadt aufgefallen war. Als sich die Beamten näherten, ergriff der Fahrer die Flucht und entzog sich so einer Kontrolle.

Nun hofft die Polizei, die Identität des Mannes, dem neben Fahrens ohne Pflichtversicherung mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten vorgeworfen werden, durch anwesende Zeugen in Erfahrung bringen zu können.