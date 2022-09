Mordversuch in Eisleben - Halsstich knapp an Schlagader vorbei

Im Prozess um einen Messerangriff in der Halleschen Straße sagt eine Rechtsmedizinerin aus. 31-jährige Frau wurde lebensgefährlch verletzt.

Justizbeamte führen den Angeklagten in den Gerichtssaal.

Halle/Eisleben - Mindestens 16 Stich- und Schnittverletzungen hat die 31-jährige Frau erlitten, die am 9. Juni dieses Jahres in Eisleben auf offener Straße mit einem Küchenmesser angegriffen worden ist. Das sagte die Rechtsmedizinerin Lina Woydt vom Universitätsklinikum Halle im Prozess am Landgericht Halle gegen den 42-jährigen Ehemann des Opfers, der wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung angeklagt ist.