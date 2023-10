In den Innungen der Kreishandwerkerschaft Mansfeld-Südharz stellt sich die Lage zurzeit ganz unterschiedlich dar. Teils brechen Aufträge weg, andere Gewerke sind voll ausgelastet.

Mit welchen Problemen die Baubranche in Mansfeld-Südharz zu kämpfen hat

Eisleben/MZ. - „Klimawandel, Energiewende – die Infrastruktur wird umgestellt werden müssen“, sagt Regina Ziesche, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Mansfeld-Südharz. „Es stehen riesige Aufgaben vor uns. Mehr E-Ladestationen, das Bahnnetz, sozialer Wohnungsbau in den Großstädten“, nennt sie ein paar Beispiele. „Wer soll das realisieren, wenn nicht das Handwerk?“ Und sie knüpft eine Forderung an die Politik an: „Es muss geordnet laufen.“