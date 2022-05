Mirko Gutjahr ist der neue Chef im Eisleber Museum

Seit 1. Mai ist Mirko Gutjahr als Leiter der Museen in Eisleben und Mansfeld im Einsatz.

Eisleben/MZ - Mirko Gutjahr ist neuer Leiter der Museen in Eisleben und Mansfeld. Seit dem 1. Mai leitet der bisherige wissenschaftliche Mitarbeiter der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt in Wittenberg, die beiden Museen im Mansfelder Land.