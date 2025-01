MDR sieht Fehler und ändert umstrittenen Beitrag über den Alltag in Eisleben

Eisleben/MZ. - Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) hat am Freitag auf die massive Kritik aus Mansfeld-Südharz an dem Beitrag „Arm, billig, ostdeutsch“ reagiert und ihn in einer abgeänderten Form ins Netz gestellt. Man habe sich „aufgrund vieler Hinweise den Beitrag auch aus redaktioneller Sicht noch einmal kritisch angeschaut“, erklärte ein Sprecher des MDR gegenüber der MZ. Dabei sei man zu der Einschätzung gekommen, „dass einzelne Stellen korrigiert werden müssen“.