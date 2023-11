Viel los war am Wochenende auf dem Mittelaltermarkt in Eisleben. Dort wurde ausgiebig der 540. Geburtstag des Reformators Martin Luther gefeiert.

Mit Video: So feierte Eisleben den 540. Geburtstag von Martin Luther

Mittelaltermarkt in der Lutherstadt

Die Schattenwelt Südharz traten mit Fabelwesen, Hexen und Geistern auf dem Mittelaltermarkt in Eisleben auf.

Eisleben/MZ. - Eisleben feierte am Wochenende mit einem Mittelaltermarkt den 540. Geburtstag von Martin Luther. Der Reformator wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren, wo er 1546 auch starb.