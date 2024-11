Aufgrund des großen Interesses bietet die Mansfelder Bergwerksbahn einen Extra-Termin an für die Fahrt zum Nikolaus an.

Mansfelder Bergwerksbahn bietet zusätzliche Nikolausfahrt an

Benndorf/MZ/SBU. - Die Fahrten zum Nikolaus sind eine feste Größe im Jahresprogramm der Mansfelder Bergwerksbahn – und sind jedes Jahr aufs Neue heiß begehrt.

›› Reservierungen unter Tel. 034772/2 76 40, E-Mail an [email protected] oder im Internet unter www.mansfelder-bergwersbahn.de

Dies zeigt sich auch in diesem Jahr, sind doch alle neun Fahrten am 7. und 8. Dezember bereits ausverkauft. Aufgrund der großen Nachfrage „haben wir uns entschlossen, noch einen extra Zug am Sonntag, 8. Dezember, um 17 Uhr anzubieten“, erklärt Thomas Zeddel, Pressesprecher der Bergwerksbahn.

Nikolaus beschenkt die Kinder während der Fahrt

„Außerdem ist eine Warteliste angelegt, so dass man mit etwas Glück doch noch eine andere Wunschzeit erwischt, falls jemand absagt“, so Zeddel.

Zu den Nikolausfahrten werden in der Regel knapp 2.000 Fahrgäste befördert, über ein Drittel davon Kinder. Und vor allem diese kommen dabei auf ihre Kosten, wie der Pressesprecher sagt: „Der Nikolaus steigt im Bocksthal mit seinem Sack voller Päckchen und Pakete zu. Erst dann können die vielen Kinder ihre ersehnten Geschenke bekommen. Natürlich müssen die Kleinen vorher, je nach Alter, erst ein Liedchen singen, ein Gedicht aufsagen oder eine kleine Rechenaufgabe lösen.“