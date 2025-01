Mann gesteht Missbrauch von Kindern: Warum dennoch eine Bewährungsstrafe in Betracht kommen könnte

Prozess am Landgericht Halle

Der Prozess um den sexuellen Missbrauch findet am Landgericht in Halle statt.

Halle/Eisleben/MZ. - Sexueller Missbrauch von Kindern in insgesamt vier Fällen wird einem 43-jährigen Mann vorgeworfen, der sich deshalb seit Freitag vor dem Landgericht Halle verantworten muss. Die Taten sollen sich im Zeitraum von 2020 bis 2022 in einem Dorf im Mansfelder Land und in Eisleben ereignet haben.