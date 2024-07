Familie in der Allstedter Straße in Osterhausen wird zum wiederholten Mal durch ein großes Fahrzeug geschädigt und fordert Schutzmaßnahmen für Fußgänger. Was die Behörden sagen.

Osterhausen/MZ. - Steve Porzucek ist nur noch genervt. „Das ist jetzt bestimmt zum fünften Mal passiert. So kann es nicht weiter gehen“, sagt der 33-Jährige. Er wohnt mit seiner Familie in Osterhausen an einer gefährlichen Ecke: Ihr Haus steht genau an der Einmündung der Bornstedter auf die Allstedter Straße – und wird immer wieder von Lkw oder anderen großen Fahrzeugen angefahren.