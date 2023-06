Autofahrer in Eisleben brauchten Donnerstagmorgen viel Geduld. Ein Lkw blockierte die Straße am Annenkirchplatz.

Lkw bringt Verkehr am Annenkirchplatz in Eisleben zum Erliegen

Eisleben/MZ - Am Annenkirchplatz in Eisleben ist der Verkehr am Donnerstagmorgen durch einen Unfall zum Erliegen gekommen. Aufgrund einer Fahrbahnverengung und parkender Pkw war ein Lkw auf dem Gehweg in Richtung Kreisfelder Gasse gefahren.

Der Laster kam allerdings vom Gehweg ab und stieß gegen einen parkenden Wagen. Laut Polizei musste ein Abschleppdienst das geschädigte Fahrzeug umsetzen, um die Weiterfahrt aller Beteiligten zu ermöglichen. Es entstand 4.000 Euro Schaden.