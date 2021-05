Levana-Förderschulen feiern Jubiläum mit Sonderband

Seit 30 Jahren gibt es die Levana-Förderschule in Eisleben bereits. Die Ereignisse dieser Zeit werden nun in einem Sonderband präsentiert.

Eisleben - Die Levana-Förderschule der Lutherstadt Eisleben präsentiert eine limitierte Sonderausgabe in Buchform. Anlass ist das 30-jährige Bestehen der Schule, welches am 25. September gefeiert werden soll - sofern es die Corona-Pandemie zulässt. Auf über achtzig Seiten wirft die Fördereinrichtung darin einen Blick auf die vergangenen 30 Jahre Schulleben.

Die Idee für das Werk hatte die Pädagogin für Kunsterziehung, Grit Bär. Gemeinsam mit Schülern, ihren Kolleginnen und dem Förderverein der Schule wurde über viele Wochen an diesem limitierten Sonderdruck gearbeitet, ehe das Werk nun erstmals gemeinsam mit dem Künstler und Mediengestalter Thomas Kümmel vorgestellt wurde.

Reaktionsteam der Levana-Schule trug Fakten, Bilder und Ereignisse zusammen

„Für die Umsetzung unserer Ideen brauchten wir fachliche als auch gestalterische Unterstützung“, erklärt Grit Bär. Die zentrale Idee der Sonderausgabe war die Erarbeitung von Höhepunkten im Leben der Schüler dieser pädagogischen Einrichtung.

Um jedoch die zurückliegenden, ereignisreichen 30 Jahre in einem Band zusammenfassen zu können, setzte sich die Vorsitzende des Fördervereins, Kathrin Sommer, gemeinsam mit Schülern verschiedener Altersstufen an die Schulchronik und pickte Höhepunkte heraus, die besonders prägend waren.

Seit Oktober des vergangenen Jahres bis Anfang Mai trug das „Redaktionsteam“ der Levana-Schule - bestehend aus Grit Bär, Kathrin Sommer und Sarah Louise Heidemann - Fakten, Bilder und Ereignisse aus verschiedenen Quellen zusammen, um sie dann zeitlich aufzuarbeiten.

„Was war. Was ist. Was bleibt.“ ist der Titel des Jubiläumsbuchs

„Wir haben tolle Dinge gemacht“, erinnert sich Joel, Schüler der Levana-Schule, noch genau an die spannenden Sommerfeste der vergangenen Jahre. Ob unter dem Motto Ballon, Drachen- oder Indianerfest, die festgehaltenen Fotografien zeigen, dass die Kinder immer Spaß hatten und mit Enthusiasmus hinter den durchgeführten Projekten standen.

Als feststand, welches Bildmaterial in der limitierten Sonderausgabe landen würde, war auch der Titel schnell gefunden: „Was war. Was ist. Was bleibt.“ So heißt das Jubiläumsbuch. Bei den ergänzenden Texten verarbeiteten die Schüler ihre Eindrücke visuell und fertigten Zeichnungen im Kunstunterricht und an Projektwochenenden mit Grit Bär an. „Das Buch lebt auch von der Kreativität von jetzigen und ehemaligen Schülern“, betont Thomas Kümmel, der das Layout für diese Sonderausgabe übernahm, die nicht nur durch ihre Farben und eine strukturelle Überschaubarkeit besticht, sondern vor allem von den Bildern, Zeichnungen und niedergeschriebenen Eindrücken lebt.

Einnahmen fließen in den Förderverein der Levana-Schule

Der Zeitabriss ist in drei Dekaden aufgegliedert, farblich unterlegt und so gestaltet, dass man von der Gründung 1991 bis zum Jahr 2021 alle bedeutenden Dinge nachschlagen kann.

Ein Grußwort der heutigen Förderschulrektorin, Katy Zöllner, und der Gründungsrektorin, Elvira Gorisch, bildet den Auftakt des Bandes, der in dieser Woche in den Druck gehen soll und komplett vom „Freundeskreis St. Ägidius Hergisdorf“ finanziert wurde. „Selbstverständlich kann man sich bereits jetzt schon eine Ausgabe sichern“, gibt Kathrin Sommer bekannt, denn die Einnahmen fließen in den Förderverein der Levana-Schule und kommen letztendlich den Schülern wieder zugute.

Bestellungen sind unter

Tel.: 03475/696648 oder per E-Mail an: foerderverein@levanaschule-

eisleben.de möglich.