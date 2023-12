Der Kabarettist Meigl Hoffmann gastiert mit seinem Programm in Helbra. Für die Veranstaltung gibt es noch Restkarten.

„Leipziger Pfeffermühle“ gastiert in der Helbraer Gaststätte „Zur Sonne“

Symbolfoto - „Leipziger Pfeffermühle“ gastiert in der Helbraer Gaststätte „Zur Sonne“

Helbra/MZ. - Eine beliebte Tradition in der Gemeinde Helbra wird im neuen Jahr fortgeführt: Im Januar sind Besucher zum Kabarettabend in den Saal der Gaststätte „Zur Sonne“ eingeladen. Ivonne Till-Merle hat als Mitglied des Kulturausschusses Helbra wieder ein Gastspiel der „Leipziger Pfeffermühle“ organisiert. Die Veranstaltung findet am 27. Januar um 19 Uhr statt.