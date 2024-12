In der Eisleber Andreaskirche sind bei Restaurierungsarbeiten mehr als 800 Münzen aus dem 14. bis 17. Jahrhundert gefunden. Welche ersten Erkenntnisse ein Experte aus Halle dazu hat.

Sensationeller Münzfund in Eisleben

Einige der historischen Münzen, die in der Eisleber Andreaskirche gefunden worden sind.

Eisleben/MZ. - Es ist eine unglaubliche Geschichte. Bei Restaurierungsarbeiten an einem Epitaph (Grabmal) in der Eisleber St.-Andreas-Kirche werden in einer Sandsteinplastik vier alte Lederbeutel mit insgesamt 816 Münzen aus dem 14. bis 17. Jahrhundert entdeckt.