Weggefährten lassen Gerhard Blume, den langjährigen Geschäftsführer der Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft, hochleben. Welcher Aufgabe er sich weiterhin widmen will.

Langjähriger Geschäftsführer der Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft in den Ruhestand verabschiedet

Benndorf/MZ. - Alles, was laufen konnte, hatte die Kindertagesstätte „Pusteblume“ am Mittwochvormittag aufgeboten: Die Mädchen und Jungen der Einrichtung sangen Lieder zur Verabschiedung von Gerhard Blume im Sitz der Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft (BWB). Der langjährige Geschäftsführer, der in den Ruhestand geht, zeigte sich sichtlich gerührt.