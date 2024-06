Röblingen/MZ - Ein ungewöhnlicher Vorfall hat am Freitag die Polizei im Seegebiet Mansfelder Land beschäftigt. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Halle am Samstag mitteilte, habe ein Landwirt den Beamten gemeldet, dass seine Kuhherde von der Weide am Waidaweg in Röblingen entwischt sei.

Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, befanden sich die Tiere aber bereits wieder weitgehend auf der Weide. Der Landwirt hatte die meisten bereits eingefangen, so der Polizeisprecher. Allerdings stellten die Beamten fest, dass dutzende Koppelpfähle des Weidezauns entwendet worden waren und der Zaun in unterschiedlichen Abständen durchtrennt worden sei. Der dadurch entstandene Sachschaden belaufe sich auf mehr als 4.000 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls auf-genommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 03475/67 00 zu melden.