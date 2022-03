Ladendieb in flagranti mit Parfümflaschen in Eisleber Drogerie erwischt

Eisleben/MZ - Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes in Eisleben hat am Donnerstagmorgen einen Ladendieb gestellt. Er hielt den 19-Jährigen, der vergeblich zu fliehen versuchte, bis Eintreffen der Polizei fest. In der Tasche des Täters fanden die Beamten diverse Parfümflaschen im Wert von rund 750 Euro, so die Polizei.