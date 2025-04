Kunst in altem Schiffscontainer am Röblinger Jugendzentrum

Röblingen/MZ - Eine besondere Idee wollen Sekundarschüler aus Röblingen in ihrem Heimatort umsetzen. Sie wollen einen nachhaltigen Kunstcontainer in Röblingen am Jugendzentrum aufstellen. In Kooperation mit dem Jugendzentrum und weiteren Akteuren wollen die Jugendlichen einen ausrangierten Schiffscontainer anschaffen. Das Geld wollen sie über Spenden und Aktionen zusammentragen.